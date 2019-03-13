13 Mart 2019, Çarşamba

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Milli judocular olimpiyat kotası için Rusya'ya gidiyor

Milli judocular olimpiyat kotası için Rusya'ya gidiyor
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Giriş Tarihi: 13.03.2019

’nın Ekaterinburg kentinde tarihleri arasında yapılacak müsabakalarında 4 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran Ekaterinburg müsabakalarında 'yi 4 erkek judoka temsil edecek. Milli takım kafilesi bu gece 'ya gidecek. tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda; Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş (60), (66) ve Mikail Özerler (90) ay-yıldızlı judogileri giyecekler.
Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki bu müsabakaların ardından 18-21 Mart tarihleri arasında yapılacak ortak çalışma kampına Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, M. , Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar dahil olacak.

Grand Slam karşılaşmalarının programı şöyle:
15 Mart Cuma: Erkekler 60 ve 66 kilolar
17 Mart Pazar: Erkekler 90 kilo

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