Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda hedef 2020 Olimpiyatları

Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, dünya kupaları ve takım yarışmaları öncesi hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de gerçekleştirilecek 'Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım Hazırlık Kampı' 8 sporcu, 3 antrenör, 1 fizyoterapist ve 1 kondisyoner katıldı. Dünya Kupaları ve Takım Yarışmaları hazırlıklarına Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda günde çift idmanla devam eden Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, 14-17 Mart tarihleri arasında Azerbaycan'da yapılacak olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası ile Almanya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Takım Yarışmaları, 19-24 Mart tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası ve 28 Mart - 1 Nisan tarihlerinde Ukrayna'daki Artistik Cimnastik Takım Yarışmaları hazırlıklarına katılacak.



Hazırlık çalışmalarının çok iyi geçtiğini belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan imkanlardan oldukça memnun olduklarını belirterek, kamp yaptıkları salonun olimpik olmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Özgören, Türkiye'ye madalya kazandırmak ve Türk bayrağını göndere çektirme hedefinde çalıştıklarını ifade ederek, "Dünya Kupaları ve Takım Yarışmaları hazırlıklarımıza Mersin'de devam ediyoruz. Milli takım olarak asıl hedefimiz önümüzde katılacağımız yarışlarda iyi dereceler alıp, dünya sıralamasında takım olarak ilk 12'ye girip 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.



Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ise, "Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımımıza, hazırlıklarını sürdürdükleri Dünya Kupaları ve Takım Yarışmaları'nda bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.