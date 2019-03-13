Arkas Spor, kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ndeki ilk maçını Fenerbahçe ile yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arkas Spor, Malatya'da 15-17 Mart'ta gerçekleştirilecek finaller kapsamında ilk müsabakasını, 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe ile oynayacak.

Malatya Merkez Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'a başlayacak.

Arkas Spor rakibini yendiği takdirde, yarı finalde Halkbank-Ziraat Bankası maçının galibiyle karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Kupa Voley'e güçlü takımların katıldığını ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirterek, "Malatya'dan İzmir'e kupayla dönmek ve play-off etabı öncesi moral bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupa Voley'i şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde edecek.