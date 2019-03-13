14 Mart 2019, Perşembe

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Arkas Spor kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak

Arkas Spor, kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

, AXA Sigorta Erkekler Finalleri'ndeki ilk maçını Fenerbahçe ile yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, , 'da 15-17 Mart'ta gerçekleştirilecek finaller kapsamında ilk müsabakasını, 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe ile oynayacak.

Malatya Merkez Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'a başlayacak.

Arkas Spor rakibini yendiği takdirde, yarı finalde Halkbank-Ziraat Bankası maçının galibiyle karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, 'e güçlü takımların katıldığını ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirterek, "Malatya'dan 'e kupayla dönmek ve play-off etabı öncesi moral bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupa Voley'i şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde edecek.

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