10 Mart 2019, Pazar

DİĞER

Eczacıbaşı zirvede bitirdi

Eczacıbaşı zirvede bitirdi
DİĞER
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Aydın BŞB deplasmanında 25-16, 25-16 ve 25-13’lük setlerle rahat bir zafer elde eden turuncu-beyazlılar, ligin normal sezonunu 21 galibiyetle lider tamamladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde VitrA, Aydın BŞB'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Turuncu- beyazlılar, bu sonuçla lig etabını 64.3 puanla lider tamamladı ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Aydın seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği maça Yeon Koung Kim etkili bir oyunla başlayan Eczacıbaşı, ilk seti 25-16'lık skorla kazandı. Ardından 25-16 ve 25-13'lük iki setle 3-0'lık zafere uzanan turuncu-beyazlı ekip, sezonu 62.440 puanlı Vakıfbank'ın önünde 64.3 puanla zirvede tamamladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor "Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor"
Bakan Kasapoğlu sporun öncü kadınlarıyla buluştu Bakan Kasapoğlu sporun öncü kadınlarıyla buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun öncü kadınlarıyla buluştu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun öncü kadınlarıyla buluştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör