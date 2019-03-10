10 Mart 2019, Pazar
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Eczacıbaşı zirvede bitirdi
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Aydın BŞB deplasmanında 25-16, 25-16 ve 25-13’lük setlerle rahat bir zafer elde eden turuncu-beyazlılar, ligin normal sezonunu 21 galibiyetle lider tamamladı
Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Aydın BŞB'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Turuncu- beyazlılar, bu sonuçla lig etabını 64.3 puanla lider tamamladı ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Aydın seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği maça Yeon Koung Kim etkili bir oyunla başlayan Eczacıbaşı, ilk seti 25-16'lık skorla kazandı. Ardından 25-16 ve 25-13'lük iki setle 3-0'lık zafere uzanan turuncu-beyazlı ekip, sezonu 62.440 puanlı Vakıfbank'ın önünde 64.3 puanla zirvede tamamladı.
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