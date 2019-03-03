03 Mart 2019, Pazar

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Sporcuları taşıyan midibüs devrildi!

Sporcuları taşıyan midibüs devrildi!
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 Giriş Tarihi: 03.03.2019

'nın Kahramankazan ilçesinde 'deki Jimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.

Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.

Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, 'de düzenlenen Cimnastik Şampiyonası'ndan 'ya döndükleri öğrenildi.



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