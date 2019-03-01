Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa Kemal İlkokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa Kemal İlkokulu oldu.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracı ile okullarından alınan 15 özel sporcu İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu ve Ferdi Sporlar Merkezine getirilerek Yüzme ve Okçuluk branşları ile tanıştılar.



Oldukça eğlenceli vakit geçiren Özel Sporcular yüzmenin ve ok atmanın keyfini yaşadılar.



Engelli gençlerin sosyalleşme ve normal hayata adapte olabilmesi için önemli bir proje olan Mutlu Çarşamba, yüzleri güldürmeye devam edecek.