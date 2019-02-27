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Judo Ümitler Avrupa Kupası başlıyor
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019
Judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları 2-3 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Judo Birliğinin yarışma takviminde yer alan ve geleneksel hale gelen Ümitler Avrupa Kupası için şu ana kadar 19 ülkeden 171 kadın, 296 erkek olmak üzere 467 sporcu kayıt yaptırdı.
Türkiye'de judonun kurucuları arasında yer alan Nazım Canca adına 26'ncısı Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda kadınlar 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 ve +70, erkekler ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kilolarda mücadele edecek.
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