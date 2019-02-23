23 Şubat 2019, Cumartesi

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Bakan Kasapoğlu’ndan Nisanur Erbil’e tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan Nisanur Erbil’e tebrik mesajı
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Giriş Tarihi: 23.02.2019

Gençlik ve , ’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve ’nda kategorisinde altın madalya kazanan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve , 'da yapılan Avrupa Yıldızlar ve 'nda kategorisinde altın madalyanın sahibi olan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Foggia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Yıldız Kadın Kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Nisanur Erbil'i kutluyorum. Bizleri gururlandıran Nisanur Erbil'in gelecek organizasyonlarda da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."

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