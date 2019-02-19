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VakıfBank Almanya deplasmanında

VakıfBank Almanya deplasmanında
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, Şampiyonlar Ligi A 5. hafta müsabakasında yarın 'nın Allianz takımıyla karşılaşacak.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde , A 'ndaki 5. hafta maçında temsilcisi Allianz ile deplasmanda karşılaşacak.

Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında 'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

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