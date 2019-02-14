14 Şubat 2019, Perşembe

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Sharapova Indian Wells'ten çekildi

Sharapova Indian Wells'ten çekildi
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

Rus tenisçi , sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Rus tenisçi , sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki tenisçi, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasına katılmama kararı aldı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta 2018'in şampiyonu 'yi üçüncü turda eleyen Sharapova, bir sonraki turda Ashleigh Barty'ye yenilmişti.

Indian Wells Turnuvası, 4-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

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