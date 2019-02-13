Gökdeniz Karadeniz'in Başkan Erdoğan temennisi

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya’nın Kazan şehrinde yaptırdığı caminin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmasını istediğini söyledi.

Gökdeniz caminin Haziran 2016'da başlayan inşaatında son aşamaya gelindiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yaz caminin açılışını yapacağız. Caminin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızı Tataristan'da çok seviyorlar. İnşallah kabul eder ve takvimine de uyarsa caminin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. Bu benim, ailem ve oradaki insanlar için inanılmaz gurur verici olur" dedi.



TRABZONSPOR DOĞRU YOLDA



Gökdenız Karadeniz, Trabzonspor'un kaliteli bir takıma sahip olduğunu ve iyi futbol oynadığını dile getirdi. Sezona Ahmet Ağaoğlu başkanlığında yeni bir yapılanmayla giren Trabzonspor'u başarılı bulduğunu aktaran Gökdeniz, şunları kaydetti: "Ligde çok başarılılar. İyi futbol oynuyorlar. Çok kaliteli ve yıldız adayı genç futbolculara sahipler. Belki altyapıdan bu futbolcuların devamı da gelecek. Trabzonspor doğru yolda. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, Trabzonspor'u çok iyi biliyorlar. Orası için doğru insanlar."



SENİ TRABZON MAÇINA GÖTÜRECEĞİM



9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın Kartal'da 8 katlı binanın enkazından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler, Mahmut Tayyip ile sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Bir görevli, Trabzonsporlu Mahmut Tayyip'e "Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim" ifadesini kullandı. Göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret edip Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti.