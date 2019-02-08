08 Şubat 2019, Cuma
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Voleybolculardan örnek davranış
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, tasarladıkları bilekliklerle Tohum Otizm Vakfı'nda okuyan otizmli çocuklara destek verdi.
Tohum Otizm Vakfı'nı ziyaret eden sarı-lacivertliler, öğrencilerin eğitim bursunu sağlamak amacıyla kurulan Pour La Bonte için bileklik tasarladı. Bu destek büyük takdir kazandı.
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