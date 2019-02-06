06 Şubat 2019, Çarşamba

DİĞER

Red Bull M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu

Red Bull M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Dünyanın en büyük mobil espor turnuvalarından M.E.O. by ’in en iyileri belli oldu. 36 farklı ülkeden espor oyuncusunun mücadele ettiği Dünya Finalleri’nde ’de Liam ‘ThunderStruck’ , ’da da mutlu sona ulaştı. ’nın Dortmund kentindeki ’da gerçekleştirilen şampiyonada Arena of Valor gösteri maçında ise takımı, Gaming dünyasının ünlü yayıncılarını 2-0 yendi.

M.E.O. dünyanın en iyilerini buldu. 36 farklı ülkeden espor oyuncularını 'nın Dortmund kentinde buluşturan Red Bull M.E.O. by 'de ve 'da şampiyonlar belli olurken Arena of Valor'de ise gösteri maçı yapıldı. Clash Royale'in 25 Aralık'taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan 'Lelouch' Türkoğlu'nun temsil ettiği , Clash Royale'de D Grubu'nda yer aldı. Tunahan 'Lelouch' Türkoğlu, 7 maçından 2'sini kazanarak grubunda 6'ncı oldu. Red Bull M.E.O.'nun en önemli mücadelesi olarak kabul edilen Clash Royale'de şampiyonluk ise YYYY'yi yenen Liam 'ThunderStruck' 'a gitti. İskoç oyuncu 16 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

'da gerçekleştirilen şampiyonada Brawl Stars'da kupayı kazanan ekip ise oldu. Finalde Team Alex ile karşılaşan Team Consty, bu zaferle 16 bin dolarlık ödülü de kazandı. Arena of Valor'da ise Almanya ile yapılan gösteri maçında Türkiye galibiyete 2-0'la ulaştı. Dortmund'da Warsteiner Music Hall'da büyük bir kalabalığın canlı olarak yerinden takip ettiği şampiyona, Red Bull Espor Twitch kanalında da binlerce kişiye ulaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
Arda Turan battı Arda Turan battı
Neymarın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel Neymar'ın doğum günü partisine damga vuran Türk güzel
Eczacıbaşı VitrA 4’te 4 yaptı Eczacıbaşı VitrA 4’te 4 yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör