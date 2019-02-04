04 Şubat 2019, Pazartesi

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Super Bowl’da bir ilk! ‘Ponpon kızlar’dan sonra şimdi de ‘ponpon erkekler’

Super Bowl’da bir ilk! ‘Ponpon kızlar’dan sonra...
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Giriş Tarihi: 04.02.2019

Tüm dünyanın heyecanla izlediği 'da bu yıl bir ilk yaşandı. Dev maçta ponpon kızlarla birlikte bu yıl ponpon erkekler da dans etti. 300 aday arasından seçilen ve da geceye damga vurdu.

NFL'de sezon dünyanın gözlerini çevirdiği ile sona erdi. Patriots, Rams'i 13-3'lük skorla mağlup ederek tarihinde 6. kez şampiyonluğa ulaşırken devre arası şovu, ve Super Bowl'a özel reklamlarla birlikte saha dışında dikkat çeken diğer detay da 'ponpon erkekler' oldu!

Bu yıl dev organizasyonda bir ilk yaşanırken klasik dans eğitimleri olan ve , sezon başında yapılan seçmelerde 300 aday arasından bu ekibe seçildi. CBS televizyonuna açıklamalarda bulunan Jinnies, "Eğlence dünyası herkese açık. Ve yaptığın işi iyi yapıyorsan neden burada olmayasın" dedi. Peron ise seçmelere başvurma cesaretinin bir basketbol maçında 'ponpon kızların' sahaya çıktığı anda geldiğini belirtti ve kendi kendine "Ben neden yapamayayım?" dediğini söyledi. Peron, ilk dansını ise "masal gibi" diyerek anlattı.

ZAMANI GELMİŞTİ

'Ponpon erkeklerin' ilk kez sahaya çıkacakları haberleri sonrası olumsuz yorumlar da yapılırken BBC'nin ulaştığı taraftarlar, bu gelişmeyi ya desteklediklerini ya da çekimser olduklarını söyleyerek değerlendirdiler. Son 4 yılda takımın oynadığı tüm maçları izleyen Steven Leslie, "Bu adamlar harikalar. Tüm sezon öyleydiler. Öyle tepki vermek gibi saçma şeyler yaşanmadı. Herkes onları sahiplendi. Zaten 2019 yılındayız, bunun zamanı gelmişti" dedi. Napoleon ve Quinton'ın Super Bowl'da sahaya çıkan ilk "ponpon erkekler" olmaları sonrası gelecek yıl daha fazla sayıda erkeğin onların yolundan gitmek için başvuruda bulunması bekleniyor.

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