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Güreşte dev zafer

Güreşte dev zafer
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Giriş Tarihi: 03.02.2019

Grekoromen Güreş Milli Takımımız, Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda 10 ülkeyi geride bıraktı, zirveye çıktı.

Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye fırtınası esti. Milli Takım, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyonda 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında zirveye çıktı. Türkiye ile birlikte Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finlandiya, Filistin, Moldova ve Belarus'tan 200 sporcu madalya mücadelesi verdi. Turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Federasyon Başkanı , "Hem organizasyon olarak hem de alınan sonuçlar açısından başarılı olduk. Bu turnuva milli takımımızın oluşması açısından da önemliydi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıp ardından da Olimpiyat kotalarının verileceği Dünya Şampiyonası'nda bu kotaları almak. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Ben bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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