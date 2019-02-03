Osman Çakmakın acı günü

03 Şubat 2019, Pazar
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Osman Çakmak'ın acı günü
Giriş Tarihi: 03.02.2019
Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan zehirlenen annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.
Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.
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