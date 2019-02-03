03 Şubat 2019, Pazar

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Osman Çakmak'ın acı günü

Osman Çakmakın acı günü
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Giriş Tarihi: 03.02.2019

 kaptanı 'ın sobadan zehirlenen annesi hayatını kaybetti, babası ise tedavi görüyor.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan kaptanı , "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.

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