25 Ocak 2019, Cuma

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Taha Akgül finale yükseldi

Taha Akgül finale yükseldi
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Giriş Tarihi: 25.01.2019

Dünya Güreş Birliği UWW Ranking Series Ivan Yariguin Turnuvası'nda 125 kiloda mücadele eden finale çıktı.

'da Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu , Rus Zelimkan Khizriev'i (11-1), Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i (10-0) sayı tuşuyla yendi. yarı finalde 2018 Dünya ikincisi olan Çinli Zhiwei Deng'i (10-0) sayı tuşuyla yenerek finale yükselmeyi başardı.

Taha Akgül yarın finalde Rus rakibi Anzor Khizriev ile saati ile 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı (13-3) sayı tuşuyla yendi. Moğol Tulga Timur Ochir'e (12-6) yenildi.

57 kiloda Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda ABD'li Dünya ikincisi Thomas Patrick Gilman'a mağlup oldu.

Turnuvada yarın 74 kiloda , 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Baki Şahin mindere çıkacak.
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