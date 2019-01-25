25 Ocak 2019, Cuma
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Taha Akgül yarın finalde Rus rakibi Anzor Khizriev ile Türkiye saati ile 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı (13-3) sayı tuşuyla yendi. Moğol Tulga Timur Ochir'e (12-6) yenildi.
57 kiloda Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda ABD'li Dünya ikincisi Thomas Patrick Gilman'a mağlup oldu.
Turnuvada yarın 74 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Baki Şahin mindere çıkacak.
Taha Akgül finale yükseldi
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Dünya Güreş Birliği UWW Ranking Series Ivan Yariguin Turnuvası'nda 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül finale çıktı.
Rusya'da Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Rus Zelimkan Khizriev'i (11-1), Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i (10-0) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçi yarı finalde 2018 Dünya ikincisi olan Çinli Zhiwei Deng'i (10-0) sayı tuşuyla yenerek finale yükselmeyi başardı.
Taha Akgül yarın finalde Rus rakibi Anzor Khizriev ile Türkiye saati ile 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı (13-3) sayı tuşuyla yendi. Moğol Tulga Timur Ochir'e (12-6) yenildi.
57 kiloda Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda ABD'li Dünya ikincisi Thomas Patrick Gilman'a mağlup oldu.
Turnuvada yarın 74 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Baki Şahin mindere çıkacak.
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