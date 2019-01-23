23 Ocak 2019, Çarşamba

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Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

Özbekistan Futbol Federasyonundan TFFye ziyaret
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Giriş Tarihi: 23.01.2019

heyeti, 'na () nezaket ziyaretinde bulundu.

Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve 'nu 1. Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyesi 'nın temsil ettiği ziyarete, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Başkanvekili Otabek İmamov, Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov, Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi Abdulloh Sagdiev ve diğer yetkililer katıldı.

İki ülke federasyonları arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette Servet Yardımcı tarafından konuk heyete Milli Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri daha sonra Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

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