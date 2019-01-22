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VakıfBank Fransa deplasmanında

VakıfBank Fransa deplasmanında
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın deplasmanda temsilcisi 'e konuk olacak.

Montpellier kentindeki Palais des Sports Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'da başlayacak.

Son dünya şampiyonu , gruptaki ilk maçında 'nın Allianz MTV takımını 3-1, ikinci maçında da Bulgar ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

AVRUPA'DA 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

VakıfBank, Avrupa'da 24 maçtır mağlup olmuyor.

Son 3 sezonda oynadığı 24 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da Şampiyonlar Ligi finalinde 'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

VakıfBank Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 36 maçın 35'ini kazanma başarısı gösterdi

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