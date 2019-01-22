22 Ocak 2019, Salı

DİĞER

Rafael Nadal Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

Rafael Nadal Avustralya Açıkta son 4e kaldı
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Sezonun ilk tenis turnuvası 'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı , 'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 2009 şampiyonu ile dünya sıralamasının 39. basamağındaki arasındaki tek erkekler maçıyla tamamlandı.

Nadal, kariyerinin ilk çeyrek finaline çıkan Tiafoe'yu 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 'ta 6. kez yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, son şampiyon 'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile yarı finalde karşılaşacak.

DJOKOVIC VE SERENA WILLIAMS KORTA ÇIKACAK

Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı , 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 16 numaralı seribaşı Milos Raonic de 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 16 numaralı seribaşı mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
İlhan Cavcav kabri başında anıldı İlhan Cavcav kabri başında anıldı
Kvitova Avustralya Açıkta yarı finalde Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
Nazan Cavcav 55 yıllık eşi İlhan Cavcavı anlattı Nazan Cavcav 55 yıllık eşi İlhan Cavcav'ı anlattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör