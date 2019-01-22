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İlhan Cavcav kabri başında anıldı

İlhan Cavcav kabri başında anıldı
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Kulübü Onursal Başkanı , vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

'ndaki anma törenine, Cavcav ailesi, Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör , kırmızı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı , babasının vefatının 2. yıl dönümünde anmaya katılanlara teşekkür etti.

"Büyük, duayen başkanımızı, babamızı, her şeyimizi kaybettik." diyen Murat Cavcav, "Burada bulunan kabri başında dua eden, anmaya gelen tüm taraftarlara, oyuncularımıza, babamı seven dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Acımızı paylaştılar. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"BOYNUMUZUN BORCU OLSUN"

En büyük hedeflerinin yeniden Spor Toto 'e çıkmak olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Ona en büyük armağanı Gençlerbirliği'ni bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkararak vermek istiyoruz. En büyük hedefimiz, arzumuz bu. Bunu da yapmak boynumuzun borcu olsun. Rahat yatsın, huzurlu uyusun. Camia olarak bu yola başımızı koyduk. Hiç merak etmesin, Gençlerbirliği inşallah layık olduğu yere gelecektir." diye konuştu.

Törenin ardından Cavcav ailesi ve anmaya katılanlar, mezarlığa çiçek koydu.

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