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Fenerbahçe Opet'in konuğu CSM Bükreş

Fenerbahçe Opetin konuğu CSM Bükreş
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya ekibi Bükreş'le karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında temsilcisi 'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.

'in lider durumda bulunduğu grupta Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.

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