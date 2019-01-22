Fenerbahçe Opetin konuğu CSM Bükreş

22 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Opet'in konuğu CSM Bükreş
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında yarın sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'le karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasında da Polonya'nın Chemik Police takımını 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet'in lider durumda bulunduğu grupta CSM Bükreş, bir galibiyet ve bir yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!