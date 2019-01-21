21 Ocak 2019, Pazartesi

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Osaka ve Raonic çeyrek finalde

Osaka ve Raonic çeyrek finalde
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek kadınlarda dünya 4 numarası ile tek erkeklerde 16 numaralı seribaşı çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü sabah seansı, tek erkekler ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti.

ABD Açık'ın son şampiyonu Japon , 13 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek 'ta ilk kez çeyrek finale çıktı.

Kadınlarda 17 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'i 6-2, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, çeyrek finalde Osaka'nın rakibi oldu.

Turnuvaya 7 numaralı seribaşı olarak katılan Çek Karolina Pliskova, 18 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza karşısında 6-3, 6-1 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde ise Kanadalı , 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 6-1, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 arasına kaldı.

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