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Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Kadın Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın temsilcisi ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 4'lü final turuna yükselmeye çalışacak.

Burhan Felek Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakemler Miklos Horvath () ve Pasi Hakkarainen (Finlandiya) görev yapacak.

İki takım arasında 'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

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