19 Ocak 2019, Cumartesi

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Servet Tazegül kariyerini noktaladı

Servet Tazegül kariyerini noktaladı
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu , aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.

'da yaşayan Servet yaptığı açıklamada, "'ye dönüyorum. Sporculuk kariyerimi noktaladım. 'nda antrenör olarak görev yapacağım." dedi.

Gelecek hafta Türkiye'ye gelecek Servet, "Spora devam etmek için bir süre antrenman yaptım ama olmuyor. Sakatlıklar da yaşadım. Bıraktığında geri dönüş zor oluyor. Tekrar toparlamak mümkün olmuyor. 'Gençlerin önünü açalım.' dedik. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. İçimde bir ukde kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bundan sonra gençlere hizmet edeceğim"

Servet, 5. kademe antrenörlük belgesini aldığını belirterek, " hoca ile çalışacağız. Ali hoca teklif etti. 'Beraber çalışalım.' dedi. Bundan sonra gençlere hizmet edeceğim. Hem hoca hem de ağabey olarak onlara elimden gelen desteği vereceğim." diye konuştu.

Türk tekvandosunda son dönemde kadınlarda elde edilen başarılara rağmen erkeklerde yaşanan düşüşle ilgili ise Servet, şunları kaydetti:

"Erkeklerde son dönemde bir gerileme var. Sistem değişikli oldu. Sistem fizik açısından uzun boylu sporcu istiyor. Kızlar uzun boylu olduğundan çabuk adapte oldu. Esnek ve uzun boylular. Ellerimizde uygun sporcular vardı zaten, üzerinde durunca başarı geldi."

2012 Londra Olimpiyatları'nda tarihe geçti

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre tataminin uzağında kalan Servet, kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Servet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarihe geçti. Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan tek Türk tekvandocu olan Servet, ayrıca 2008 Pekin Olimpiyatları'nda üçüncü sırayı aldı.


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