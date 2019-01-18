18 Ocak 2019, Cuma

DİĞER

Rafael Nadal set vermeden 4. turda

Rafael Nadal set vermeden 4. turda
DİĞER
Giriş Tarihi: 18.01.2019

’ta mücadele eden İspanyol tenisçi , 3. turda karşılaştığı Avustralyalı raket Alex de Mianur’u 1-6, 2-6, 4-6’lık setlerle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Sezonun ilk tenis turnuvası 'ta heyecan oynanan mücadelelerle devam ediyor. Geçen sezon Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda eden İspanyol tenisçi , 3. tur maçında Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Avustralyalı raket Alex de Minaur'u 1-6, 2-6, 4-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Toplamda 2 saat 22 dakika süren mücadelede Nadal, 19 yaşındaki rakibine set vermeyerek 4. turda Çekyalı 'in rakibi oldu.

Avustralya Açık'ta 4. tur eşleşmeleri yarın oynanacak olan 8 karşılaşma ile belli olacak.

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