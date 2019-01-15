15 Ocak 2019, Salı

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Salim Kayıcı: "Hedefimiz 850 madalya ile rekor kırmak"

Salim Kayıcı: Hedefimiz 850 madalya ile rekor kırmak
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

Kick Başkanı , "Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda 836 madalyayla en fazla madalya kazanan federasyonuz. Bu sene hedefimiz 850 madalya kazanmak. Bu yıl da rekor kırmayı düşünüyoruz" dedi.

Kick 'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Turnuvası, 'da başladı. Turnuvada farklı kategorilerde gerçekleştirilen müsabakalara 81 ilden 800'ü kadın 2 bin civarında sporcu katıldı. Turnuva pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek. Müsabakaları izleyen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı , turnuvada dereceye giren sporcuların kazanacağı puanla kampında yer almaya hak kazanacaklarını belirtti.

"DÜNYA ŞAMPİYONASINDA HEDEF 30 MADALYA"

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Kasım ayında Antalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını anlatan Kayıcı, "Her yıl kazandığımız madalya sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda 836 madalya ile en fazla madalya kazanan federasyonuz. Bu sene hedefimiz 850 madalya kazanmak. Bu yıl da rekor kırmayı düşünüyoruz. Dünya şampiyonasında 50 sporcu ile mücadele edeceğiz ve en az 30 madalya kazanmayı hedefliyoruz. Antalya'da 4-7 Nisan'da da müsabakaları oynanacak. Milli takım olarak Avrupa Kupası'nda da başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

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