Ligin ikinci yarısında hakemlerin daha iyi performans sergileyeceklerini belirten Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, “Konuşanların amacı hakem ve hakem camiasına baskı kurmak. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz ama konularda deneyimliyiz” dedi.

Antalya Belek'te Türk Hakemleri ile kampta bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tıpkı takımlar gibi hakemler olarak kendilerinin de kampta olduklarını belirten Namoğlu, "Takımların amacı ikinci yarıda daha iyi performans göstermek. Biz de hakemler olarak ufak tefek de olsa yaptığımız hataların tekrarı olmamasını ve daha iyi performans göstermek için çalışıyoruz. Hakem arkadaşlarımız kondisyon testlerinden geçtiler. Yazılı olarak teori bilgilerini kontrol ettik. Onlara hepimiz tarafından eğitimci olarak görsel şeyler aktardık. Bu anlamda ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.



"KONUŞANLARIN AMACI HAKEM VE HAKEM CAMİASINA BASKI KURMAK"

Süper Lig'in ilk yarısında yüzde 5 civarında bir hata belirlediklerini anlatan Yusuf Namoğlu, "Konuşan edenlerin hepsinin amacı hakem ve hakem camiasına baskı kurmak. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Bu konularda deneyimliyiz. Onların o söylemleri doğru değil. Birisi çıkıyor diyor ki şu kadar puanım gitti. Baktığınızda yumrukla, elle gol atmış, el verilmemiş. Benim 2 puanım gitti diyor. Sen adaletsiz bir gol istiyorsan diyecek bir şey yok. Adalet her zaman her şeyden önemlidir. VAR onu uyguluyor" dedi.



"HAKEMLER GENÇLEŞECEK"

Bazı tarafların iki yüzlü konuştuğunu belirten Namoğlu, "Bir bölüm diyor ki bana stajyer hakem verme. Öteki diyor ki bana aynı yüzleri ver. Seminer kapanış konuşmamı dinlediyseniz birçok şeye değindim. İtalya, İngiltere ve Dünya Kupası. Orada deneyimin önemli olduğu vurgu yapıldı. Tabii ki de hakemler gençleşecek. Örneğin Halil Umut Meler 3 sene evvel aşağılardaydı. Şimdi ise FIFA'da 1 yılda büyük başarı gösterdi. 3. kategoriden 2. kategoriye gitti. Ümit Öztürk de genç hakemlerden. Arda Kardeşler de öyle. Bunun gibi arkadaşlar var. Bunlar hem TFF 1. Lig'de hem de Süper Lig'de var. Bugün Süper Lig'e bir hakem arkadaş aldık, 26 yaşında Zorbay Küçük. Ben genç hakemi aldım hemen kullanacağım diye bir şey yok. Onu kullanırsam yok ederim. Bursaspor'da Samet hoca gençlere önem veriyor. Alıyor, oyuna alıştıra alıştıra oturtuyor. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe hepsi aynı şekilde. Buradaki oyuncular bir anda koyulmadı. Bizde hakemleri alıyoruz ama onları TFF 1. Lig'de deneyim kazandırarak yıpranmadan yok olmadan yapıyoruz. Deniz Ateş Bitnel bir maçta yok oldu gitti. Bunlara sebep vermemek için kazanmaya çalışıyoruz. Biz bu konuda en deneyimli ekibiz. Kimin nasıl yetişeceğini bilen biriyiz" şeklinde konuştu.



"VAR SİSTEMİ FUTBOL İÇİN VAR"

VAR sisteminin futbol için var olduğunu söyleyen Namoğlu, "VAR'ın ortaya çıkmasının temeli, hizmettir. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde milyarlar dönüyor. Bu paraların döndüğü bir ortamda da adalet ön plana çıkıyor. Orada bir galibiyet yanlış veriliyorsa milyarları kaybediyor kulüp. Adaletli bir müsabakanın olabilmesi için VAR önem kazandı. UEFA Rosetti'yi ikna etti ve bu sene 16 turundan itibaren VAR uygulanacak. Onlar da VAR'ın ne kadar gerekli olduğunu gördü" dedi.



Yeni Cüneyt Çakırlar çıkacak mı sorusuna cevap veren Yusuf Namoğlu, "Yeni Cüneyt Çakırlar çıkacak. Onları yok etmeden çıkartacağız. İnşallah yolları bozulmadan" dedi.