14 Ocak 2019, Pazartesi

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Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec

Galatasarayın konuğu Dukla Liberec
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.

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