Galatasarayın konuğu Dukla Liberec

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Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.
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