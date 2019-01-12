12 Ocak 2019, Cumartesi

DİĞER

"Kendimizi eleştirelim"

Kendimizi eleştirelim
DİĞER
Giriş Tarihi: 11.01.2019

, “Eskiden önce yeteneğe bakılırdı. Kalp kırılmazdı. Şimdi hemen para soruluyor. Bu konuda kendimizi eleştirmeliyiz” diye konuştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde bir konuşma yaptı. Spora futbol oynayarak başladığını aktaran eski milli güreşçi, "1985-86 yıllarında 'nin altyapısında toprak sahaya giderdik. O günkü yıllarda iletişim de zayıf olmasına rağmen antrenman sahasına gittiğimizde hoca 'Nereye geldin?' demezdi. Seni denerdi, kalp kırmazdı. Şimdi durum farklı. Kapıdan girmeden, 'Dur bakalım nereye geldin. Kayıt yaptırdın mı? Parasını yatırdın mı?' diyorlar. Önce biraz kendimizi eleştirmeliyiz. Hepimizin parası olmayabilir" şeklinde görüş belirtti.

iDARECi YETiŞMELi

Hamza Yerlikaya, kaliteli sporcu yetiştirmenin kaliteli idareciler sayesinde gerçekleşebildiğini aktardı. Yerlikaya, "Önce yeterli seviyede idareciler yetiştirmeliyiz. Alanında uzman, insandan anlayan yöneticiler olmalı. Kaliteli idareciler, kaliteli antrenörler yetiştirir. Kaliteli antrenörler kaliteli sporcular yetiştirir. Bunun standardı bellidir. Sporcu kendiliğinden yetişmez. Onun için bu tarz seminerlerin daha çok sık bir araya gelinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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