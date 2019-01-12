12 Ocak 2019, Cumartesi
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iDARECi YETiŞMELi
Hamza Yerlikaya, kaliteli sporcu yetiştirmenin kaliteli idareciler sayesinde gerçekleşebildiğini aktardı. Yerlikaya, "Önce yeterli seviyede idareciler yetiştirmeliyiz. Alanında uzman, insandan anlayan yöneticiler olmalı. Kaliteli idareciler, kaliteli antrenörler yetiştirir. Kaliteli antrenörler kaliteli sporcular yetiştirir. Bunun standardı bellidir. Sporcu kendiliğinden yetişmez. Onun için bu tarz seminerlerin daha çok sık bir araya gelinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Kendimizi eleştirelim"
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Hamza Yerlikaya, “Eskiden önce yeteneğe bakılırdı. Kalp kırılmazdı. Şimdi hemen para soruluyor. Bu konuda kendimizi eleştirmeliyiz” diye konuştu
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde bir konuşma yaptı. Spora futbol oynayarak başladığını aktaran eski milli güreşçi, "1985-86 yıllarında Fenerbahçe'nin altyapısında toprak sahaya giderdik. O günkü yıllarda iletişim de zayıf olmasına rağmen antrenman sahasına gittiğimizde hoca 'Nereye geldin?' demezdi. Seni denerdi, kalp kırmazdı. Şimdi durum farklı. Kapıdan girmeden, 'Dur bakalım nereye geldin. Kayıt yaptırdın mı? Parasını yatırdın mı?' diyorlar. Önce biraz kendimizi eleştirmeliyiz. Hepimizin parası olmayabilir" şeklinde görüş belirtti.
iDARECi YETiŞMELi
Hamza Yerlikaya, kaliteli sporcu yetiştirmenin kaliteli idareciler sayesinde gerçekleşebildiğini aktardı. Yerlikaya, "Önce yeterli seviyede idareciler yetiştirmeliyiz. Alanında uzman, insandan anlayan yöneticiler olmalı. Kaliteli idareciler, kaliteli antrenörler yetiştirir. Kaliteli antrenörler kaliteli sporcular yetiştirir. Bunun standardı bellidir. Sporcu kendiliğinden yetişmez. Onun için bu tarz seminerlerin daha çok sık bir araya gelinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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