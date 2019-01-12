12 Ocak 2019, Cumartesi

DİĞER

Andy Murray veda edecek

Andy Murray veda edecek
DİĞER
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Üç şampiyonluğu bulunan , kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenisi bırakma noktasına geldiğini açıkladı.

14-27 Ocak'ta 'a katılacağını belirten Büyük Britanyalı tenisçi, çektiği acılara dayanamadığını ve bunun son turnuvası olabileceğini ifade etti.
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