12 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Andy Murray veda edecek
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Üç Grand Slam şampiyonluğu bulunan Andy Murray, kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenisi bırakma noktasına geldiğini açıkladı.
14-27 Ocak'ta Avustralya Açık'a katılacağını belirten Büyük Britanyalı tenisçi, çektiği acılara dayanamadığını ve bunun son turnuvası olabileceğini ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!