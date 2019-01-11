11 Ocak 2019, Cuma
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KIRMIZI ÇİZGİMİZ
"Gençler için bütün imkanlarımızı seferber ediyor, sporu oldukları her yere taşıyoruz. Yurtlarımıza spor salonları yapıyor, gençlik merkezlerimizde spor faaliyetlerini onlar için daha yaygın hale getiriyoruz. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Türkiye'nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız."
Sporla kal güvende kal
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Bağımlılığa savaş açan Spor Bakanlığı, dün önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. Bakan Muharrem Kasapoğlu da, “Gençlerimiz için canla başla çalışacağız” ifadesini kullandı.
Spor ve İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 'Sporla Kal Güvende Kal' Projesi'nin dünkü buluşması Ankara'da yapıldı. Spor Bakanlığı Konferans Salonu'da düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı. Kıymetli bir amaç uğruna ellerini taşın aldına koyduklarını söyleyen Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:
KIRMIZI ÇİZGİMİZ
"Gençler için bütün imkanlarımızı seferber ediyor, sporu oldukları her yere taşıyoruz. Yurtlarımıza spor salonları yapıyor, gençlik merkezlerimizde spor faaliyetlerini onlar için daha yaygın hale getiriyoruz. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Türkiye'nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız."
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