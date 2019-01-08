Gurur yılı
Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarına damga vurdu. Milli takımlar 5 bin 250 madalyanın sahibi oldu
Türk sporu için 2018 bereketli geçti. Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz yıl katıldığı uluslararası organizasyonlarda madalyalara ambargo koydu. Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 57 federasyonun 5 bin 250 madalya kazandığı belirtildi. Milli sporcular, 2018'i bin 642.5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27.5 bronz madalyayla kapatırken, kick boks 836 ile en çok kürsüye çıkan branş oldu
MADALYALARA AMGARGO
BRİÇ, dans, geleneksel spor dalları, hokey, kızak, oryantring, otomobil, triatlon federasyonları 2018 yılında kürsü başarısı gösteremedi. Sutopu, beyzbol, softbol, korumalı futbol, ragbi, hentbol, curling ve buz hokeyi birer madalya ile geçtiğimiz yılı tamamladı. Türkiye, 2018 yılında katıldığı dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise toplam 189 altın madalya kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!