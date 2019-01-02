02 Ocak 2019, Çarşamba

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Andy Murray 2.turda elendi

Andy Murray 2.turda elendi
DİĞER
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası , Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı 'e 2-0 yenilerek elendi.

'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda, klasmanın 16. basamağındaki Rus , dünya 240'ncısı 'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Büyük Britanyalı tenisçi, geçen yıl ABD Açık'ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesi nedeniyle tenise bir kez daha ara vermişti. 31 yaşındaki raket, geçen yıl sadece 12 maça çıkabilmişti.

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