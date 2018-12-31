Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! | CANLI İZLE | Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? | Milli Piyango'yu kazanan rakamlar
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sahibini buluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta gibi sorularının cevabı ve Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları anbean aspor.com.tr'de...
2019'a ramak kala Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sahibini buluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin saat kaçta olduğu ve Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları, şu an en çok merak edilen soruların arasında yer alıyor.
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? sorusunun cevabı ve 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları anbean aspor.com.tr'de...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.
Milli Piyango İdaresinin Anıttepe'deki hizmet binası ile Sayıştayın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen ve noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişlerini vatandaşlar da izleyebiliyor. 1 milyon ve üzerindeki ikramiyeleri kazanan numaralar, saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Milli Piyango'nun, 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyesi ile amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.
Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 390 milyon 910 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 70 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişle 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye sahibini bulacak.
2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor... 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaraları aspor.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
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