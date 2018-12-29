Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milli Piyango 2019 sonuçları)

2019 yaklaştıkça yeni yıla zengin girme hayalleri kuran milyonlar yılbaşı çekilişini heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı resmen açıklandı. Bu ikramiyenin açıklanması ile birlikte biletlere gösterilen ilgi daha da arttı. Zengin olma umuduyla bilet satın alan milyonlarca kişi geri sayıma geçti. Öte yandan 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu da yanıtını aramaya başladı. Peki, 2019 yılbaşı çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde…

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekişinin yayın kanalı merak konusu oldu. Milyonlar nefesini tuttu ve 31 Aralık Pazartesi gününü beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bu senenin büyük ikramiye tutarı da netlik kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala biletlere olan ilgi daha da artmaya başladı. Peki, 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Aspor.com.tr'de yayınlanacak

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişinin yayın kanalı birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2019 yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bu sene de TRT 1'de yayınlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.

SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.

El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:

Çeyrek bilet: 17,50 TL

Yarım bilet: 35 TL

Tam bilet: 70 TL

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişinde talihliler 31 Aralık'ta gecesi belli olacak. Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Peki Milli Piyango en çok hangi şehirlere çıktı, en çok kazanan numaralar ve şehirler hangisi?

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 2692160 oldu. Çeyrek bilette Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı. 2016 sonuçlarına göre 55 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 0556013 oldu. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı. 2017 sonuçlarına göre 60 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 2796288 oldu. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı. 2018 sonuçlarına göre 61 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 9794035 oldu. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve KKTC'ye çıktı. Bugüne kadar en çok tercih edilen Milli Piyango bileti çeyrek bilet oldu. Genellikle daha ucuz olduğu için tercih edilen çeyrek bilette kazanma olasılığı da yüksek. Son 26 yıllık dönemdeki yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiye, en fazla çeyrek bilete isabet etti. İkramiyenin en az isabet ettiği bilet ise tam bilet.