25 Aralık 2018, Salı

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Eczacıbaşı VitrA devreyi lider tamamladı

Eczacıbaşı VitrA devreyi lider tamamladı
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci devre son hafta karşılaşmasında Belediyespor’u konuk eden , sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

Karşılaşmaya Güldeniz Önal ve 'ın etkili ataklarıyla başlayan , teknik molaya 12-2 önde girdi ve genç oyuncu 'in bloklarının da katkısıyla birinci seti 25-6 kazandı. Ev sahibi ekip ikinci sette teknik molaya 12-9 önde girerken, 'nun ve Beyza Arıcı'nın oyunlarıyla ön plana çıktığı seti 25-18 aldı. Üçüncü seti konuk ekip 25-20 kazanırken, son sette oyunun hakimiyetini tekrardan ele geçiren turuncu-beyazlılar, maçı 3-1 sonlandırdı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 25 sayıyla Gözde Yılmaz ve 23 sayıyla Meliha İsmailoğlu olurken, Merve Atlıer de 5 blok sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, 28 Aralık Cuma günü 'a konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra
Beleditespor: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda
Setler: 3-1 (25-6,25-18,20-25,25-11)
Süre: 91 dakika (19,25,25,22)

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