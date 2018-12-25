Eczacıbaşı VitrA devreyi lider tamamladı
Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci devre son hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.
Karşılaşmaya Güldeniz Önal ve Gözde Yılmaz'ın etkili ataklarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-2 önde girdi ve genç oyuncu Merve Atlıer'in bloklarının da katkısıyla birinci seti 25-6 kazandı. Ev sahibi ekip ikinci sette teknik molaya 12-9 önde girerken, Meliha İsmailoğlu'nun ve Beyza Arıcı'nın oyunlarıyla ön plana çıktığı seti 25-18 aldı. Üçüncü seti konuk ekip 25-20 kazanırken, son sette oyunun hakimiyetini tekrardan ele geçiren turuncu-beyazlılar, maçı 3-1 sonlandırdı.
Karşılaşmanın en skorer isimleri 25 sayıyla Gözde Yılmaz ve 23 sayıyla Meliha İsmailoğlu olurken, Merve Atlıer de 5 blok sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, 28 Aralık Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra
Aydın Büyükşehir Beleditespor: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda
Setler: 3-1 (25-6,25-18,20-25,25-11)
Süre: 91 dakika (19,25,25,22)
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