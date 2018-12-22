23 Aralık 2018, Pazar

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Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam ediyor

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam ediyor
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Giriş Tarihi: 22.12.2018

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde ’a konuk olan , sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil.

: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson.

Setler: 2-3 (15-25, 22-25, 25-20, 25-21, 16-18)

Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25)

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