    23 Ekim 2018, Salı

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    Milli halterci Ayşegül Çakın Avrupa şampiyonu oldu

    Milli halterci Ayşegül Çakın Avrupa şampiyonu oldu
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    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Gençler ve Altı 'nın 3'üncü ve son gününde 58 kiloda mücadele eden , koparmada 88 kilo ile bronz, silkmede 110 kilo ile altın, toplamda ise 198 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

    Polonya'nın Zamosc kentinde düzenlenen müsabakanın ardından 'nı okutmanın büyük onurunu yaşayan , karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Polonya'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

    RAMAZAN İLHAN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

    Erkekler 69 kg'da mücadele eden ise koparmada 139 kilo ile altın, silkmede 161 kilo ile 5'inci, toplamda ise 300 kiloluk derecesiyle bronz alarak Avrupa üçüncüsü oldu.
    Gençler ve Altı 'nın 3. gününde Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.
    Halter Federasyonu Başkanı , "Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını gördük. Planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.


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