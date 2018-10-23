Milli halterci Ayşegül Çakın Avrupa şampiyonu oldu

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3'üncü ve son gününde 58 kiloda mücadele eden Ayşegül Çakın, koparmada 88 kilo ile bronz, silkmede 110 kilo ile altın, toplamda ise 198 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Polonya'nın Zamosc kentinde düzenlenen müsabakanın ardından İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Ayşegül Çakın, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Polonya'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

RAMAZAN İLHAN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Erkekler 69 kg'da mücadele eden Ramazan İlhan ise koparmada 139 kilo ile altın, silkmede 161 kilo ile 5'inci, toplamda ise 300 kiloluk derecesiyle bronz alarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3. gününde Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını gördük. Planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.