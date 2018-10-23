Fatih Erdin, Gümüş Madalya ile döndü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Fatih Eerdin, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Fatih Erdin, Gümüş Madalya ile döndü
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Fatih Eerdin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 86 kiloda ABD'li David Morris Taylor ile karşılaşan Fatih Erdin, rakibine karşı mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Elde ettiği ikincilikle gümüş madalya sahibi olan Fatih Erdin'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Fatih, katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda sadece üniversitemizi değil ülkemizi de temsil etti ve bizleri gururlandırdı. Spora ve spor alanında yaptığımız yatırımların böylesi geri dönüşlerine şahit olmak bizlere güç veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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