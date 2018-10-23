    23 Ekim 2018, Salı

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    Fatih Erdin, Gümüş Madalya ile döndü

    Fatih Erdin, Gümüş Madalya ile döndü
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    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    ve öğrencisi , ’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Büyükler ’nda kazandı.

    , ile döndü

    Burdur ve öğrencisi , 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Büyükler 'nda gümüş madalya kazandı. Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 86 kiloda ABD'li David Morris Taylor ile karşılaşan Fatih Erdin, rakibine karşı mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

    Elde ettiği ikincilikle gümüş madalya sahibi olan Fatih Erdin'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Fatih, katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda sadece üniversitemizi değil ülkemizi de temsil etti ve bizleri gururlandırdı. Spora ve spor alanında yaptığımız yatırımların böylesi geri dönüşlerine şahit olmak bizlere güç veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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