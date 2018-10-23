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    Dünya Güreş Şampiyonası

    Dünya Güreş Şampiyonası
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    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    kadınlar 76 kiloda , yarı finale yükseldi.

    76 kiloda yarı finale çıktı,

    'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde Yasemin Adar, ilk turda Azeri rakibi Sabira Aliyeva'ya 10-0'la teknik üstünlük sağladı.

    de Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0'la geçen Yasemin, yarı finale adını yazdırdı.

    lardan , 72 kilo ilk turunda Polonyalı rakibi Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus'u tuş ile yenerken, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup oldu.

    65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, ilk turda Çinli rakibi Chuying Tang'a 6-1, 68 kiloda ise Beste Altuğ, yine ilk turda Kazak rakibi Yekaterina Larionova'ya 4-2 yenildi.

    Öte yandan, erkekler 70 kiloda Mustafa Kaya, yenildiği Rus rakibi Magomedrasul Gazimagomedov'un finale yükselmesi nedeniyle repesaj maçı yapma hakkı elde etti. İlk maçında Kanadalı rakibi Haislan Antonio Veranes Garcia'ya 7-1 üstünlük kuran milli sporcu, ikinci repesaj karşılaşmasında ise Moğol Byambador Bat Erdene'ye 8-6 kaybetti.

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