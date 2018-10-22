Yeter Bağın hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla ayrılan milli sporcu Yeter Bağ, dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yeter Bağ , hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi - Yeter Bağ: "Yaşım henüz çok genç. Bundan sonra daha çok çalışarak, hedeflediğim dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum"

Kariyerinde 7 Türkiye ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yeter Bağ, Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da 70 kilo sağ kolda gümüş madalya kazandı.

19 yaşındaki Yeter Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası'nda birincilik için çok çalıştım ama olmadı. Daha önce Türkiye ve Avrupa'da altın madalyalarım vardı. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya hedeflemiştim. Maalesef olmadı." dedi.

Yeter Bağ, dünya şampiyonluğu hedefinin halen sürdüğünü vurgulayarak, "Yaşım henüz çok genç. Bundan sonra daha çok çalışarak, hedeflediğim dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum. Bu madalyayı almak için çok çalışacağım. İnşallah gelecek yıl altın madalyayı Ordu'ya getireceğim. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

Spor hayatında ailesinin çok büyük desteğini aldığını ifade eden başarılı sporcu, onların desteğinin kendisini ayrıca güçlendirdiğini ve motive ettiğini sözlerine ekledi.