    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Yeter Bağ'ın hedefi dünya şampiyonluğu

    Yeter Bağın hedefi dünya şampiyonluğu
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'nin ev sahipliğinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan yla ayrılan , dünya şampiyonluğu hedefliyor.

    Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kazanan , hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi - Yeter Bağ: "Yaşım henüz çok genç. Bundan sonra daha çok çalışarak, hedeflediğim dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum"

    Kariyerinde 7 ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yeter Bağ, 'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da 70 kilo sağ kolda gümüş madalya kazandı.

    19 yaşındaki Yeter Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "'nda birincilik için çok çalıştım ama olmadı. Daha önce Türkiye ve Avrupa'da larım vardı. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya hedeflemiştim. Maalesef olmadı." dedi.

    Yeter Bağ, dünya şampiyonluğu hedefinin halen sürdüğünü vurgulayarak, "Yaşım henüz çok genç. Bundan sonra daha çok çalışarak, hedeflediğim dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum. Bu madalyayı almak için çok çalışacağım. İnşallah gelecek yıl altın madalyayı 'ya getireceğim. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

    Spor hayatında ailesinin çok büyük desteğini aldığını ifade eden başarılı sporcu, onların desteğinin kendisini ayrıca güçlendirdiğini ve motive ettiğini sözlerine ekledi.



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