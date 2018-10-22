    22 Ekim 2018, Pazartesi

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    Turkcell Platinum Golf Challenge sona erdi

    Turkcell Platinum Golf Challenge sona erdi
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    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Kemer Country, 300'e yakın sporcunun katılımıyla tarihleri arasında gerçekleştirilirken, turnuvanın son gününde 8 ana kategorinin şampiyonları belli oldu

    Kemer Country, 300'e yakın sporcunun katılımıyla tarihleri arasında gerçekleştirilirken, turnuvanın son gününde 8 ana kategorinin şampiyonları da belli oldu. Erkekler A kategorisinde şampiyonluk kupasını , kadınlar A kategorisinde kaldırdı.

    Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell Platinum ayrıcalığıyla İstanbul Kemer Country Golf Sahası'nda gerçekleşen turnuva, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini bir araya getirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başkanı 'in de yer aldığı turnuvaya iş dünyasından , Kıvanç Oktay, , Cavit Yıldız, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer ve Ali Nuri Türker'in yanı sıra , Beyhan Benardete, Serra Tokar, gibi cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı.

    İş, sanat ve cemiyet dünyasından golf severleri bir araya getiren turnuvada Erkekler A kategorisinin şampiyonluk kupasını Hasan Akçakayalıoğlu kaldırırken, kadınlar A kategorisinde şampiyon isim Nonita Chand oldu.

    Yerli ve yabancı 3 yüze yakın sporcunun katıldığı Turkcell Platinum Golf Challenge, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

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