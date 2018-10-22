ABDde kazanan Raikkonen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sinde Ferrari takımının Fin pilotu Kimi Raikkonen birinci oldu.

Formula 1'de Ferrari pilotu Raikkonen, ABD Grand Prix 'sini kazanarak sezonun ilk yarış galibiyetini elde etti - Mercedes'ten şampiyona lideri Hamilton, bitime üç yarış kala en yakın takipçisi Ferrari pilotu Vettel ile arasındaki puan farkını 70'e çıkardı

Formula 1'de sezonun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirildi.

İkinci sırada başladığı yarışta bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Ferrari'den Raikkonen, sezonun ilk, kariyerinin 21. galibiyetini aldı. 39 yaşındaki Raikkonen, 113 yarış sonra birinci sırayı elde etti.

Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen'in ikinci tamamladığı yarışı, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise yarışta 4. sırayı alarak rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Bu sonuçla puanını 346'ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 70'e çıkardı. İki sürücüyü, 221 puanla Raikkonen ve 217 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si, 28 Ekim'de yapılacak.

İlk 10

ABD Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Kimi Raikkonen (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Nico Hulkenberg (Renault)

7. Carlos Sainz (Renault)

8. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

9. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

10. Sergio Perez (Racing Point Force India)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 346 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 276

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 221

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 217

5. Max Verstappen (Hollanda): 191

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 563 puan

2. Ferrari: 497

3. Red Bull: 337

4. Renault: 106

5. Haas: 86