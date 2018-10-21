ABDde pole pozisyonu Hamiltonın

ABD'de pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.
Lewis Hamilton, 1 dakika 32.237 saniyelik derecesiyle kariyerinde 81. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 1:32.298 ile 2'nci, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1:32.307 ile 3. en iyi zamana imza attı.
Bitime 4 yarış kala Hamilton'ın 67 puan arkasındaki Vettel, ilk antrenman seansında kırmızı bayrak sallanırken yavaşlamadığı için aldığı ceza yüzünden mücadeleye 5. cepten başlayacak.
Pilotlar klasmanının zirvesinde 331 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 264 puanla Vettel ve 207 puanla bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas izliyor.
ABD Grand Prix'si TSİ 21.10'da koşulacak.
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