Fatih Erdin finalde!
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Erdin, finale yükseldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda serbest stil yarı final müsabakaları tamamlandı.
Türkiye'yi 86 kiloda temsil eden Fatih Erdin, İspanyol rakibi Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 7-4 yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, yarın akşam altın madalya için ABD'li David Morris Taylor ile karşılaşacak.
74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise Gürcü rakibi Avtandil Kentchadze'ye mağlup oldu. Milli güreşçi, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.
125 kiloda çeyrek finalde Taha Akgül'ü yenen İranlı Parviz Khodavirdi Hadibasmanj ise Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 13-6 yenildi. Bu sonuçla repesaj maçına çıkma olasılığı ortadan kalkan Taha Akgül, şampiyonadan elendi.
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