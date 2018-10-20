    20 Ekim 2018, Cumartesi

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    Fatih Erdin finalde!

    Fatih Erdin finalde!
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    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'nda erkekler serbest stil 86 kiloda 'yi temsil eden , finale yükseldi.

    'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda serbest stil yarı final müsabakaları tamamlandı.

    'yi 86 kiloda temsil eden , İspanyol rakibi Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 7-4 yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, yarın akşam altın madalya için ABD'li David Morris Taylor ile karşılaşacak.

    74 kiloda mücadele eden ise Gürcü rakibi Avtandil Kentchadze'ye mağlup oldu. Milli güreşçi, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

    125 kiloda çeyrek finalde 'ü yenen İranlı Parviz Khodavirdi Hadibasmanj ise Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 13-6 yenildi. Bu sonuçla repesaj maçına çıkma olasılığı ortadan kalkan Taha Akgül, şampiyonadan elendi.

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