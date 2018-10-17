    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Üni Spor Fest heyecanı başladı

    Üni Spor Fest heyecanı başladı
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen , ’nda heyecan dolu karşılaşmalarla başladı.

    'nin, üniversite öğrencilerini sporla buluşturduğu 'te heyecan başladı. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Görükle'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen spor festivali, bu yıl da büyük ilgi görüyor. 921 öğrencinin 8 branşta mücadele edeceği festivalde müsabakalar, 'nda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, dört gün boyunca saat 18.00'de başlayıp, 01.00'da sona erecek müsabakalarda dostluk içinde yarışacak. Festival boyunca alanı dolduran yüzlerce kişiye, mini konserler de verilecek.

    21 Ekim Pazar günü final heyecanının yaşanacağı Üni Spor Fest, yine konserle sona erecek.
    Spor festivaline katılımın her geçen yıl arttığını belirten Uludağ Üniversitesi Spor Topluluğu Birliği Başkanı Habib Doğan, üniversiteli gençleri böyle bir organizasyonla buluşturduğu için Nilüfer Belediye Başkanı 'e teşekkür etti.
    7'den 77'ye her kesimden insanı sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şehrin muhtelif noktalarında günün her anında insanların spor yaptığını görmek bizi mutlu ediyor. Nilüfer Belediyesi olarak biz de, açık ve kapalı spor alanlarımızda çeşitli sportif faaliyetler düzenleyerek, her yaştan insanı sporla buluşturuyoruz. Spor festivalimize katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Dostluğun ön planda olduğu bir festival geçirmelerini arzu ediyorum" dedi.

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