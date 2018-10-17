Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasına doğru

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: " Tunceli 'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonalarla anılır duruma gelen ilimiz, yine nefes kesen yarışlara sahne olacak"

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu kentte ilk defa düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ile Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası'nın ardından,Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacağı belirtildi.

Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 27-28 Ekim'de organize edilecek şampiyonanın 7 kategoride düzenleneceği, organizasyonda dereceye giren sporcuların milli takıma seçileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 16 aydır Tunceli'de hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu sürede ilimizin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızın sonrasında ilimizde ilk defa, 23-27 Mayıs'ta Türkiye Rafting Şampiyonası ve 6-7 Ekim'de de Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şimdi de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz."

Sonel, organizasyonun önemine işaret ederek, "Tunceli'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonalarla anılır duruma gelen ilimiz, yine nefes kesen yarışlara sahne olacak. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalara desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.