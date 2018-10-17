    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Osmangazili atletlerin madalya sevinci

    Osmangazili atletlerin madalya sevinci
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Atletizm Takımı sporcuları 1. ’nda göz doldurdu.

    Atletizm Federasyonu (TAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1'nci 'de sona erdi. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden toplam bin 500 sporcunun katıldığı müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. U16 kızlar 1500 metre ve U16 erkekler 2000 metre kategorisinde pistte ter döken 'un başarılı atletleri takım olarak birincilik başarısı elde etti. Bunun yanı sıra ferdi müsabakalarda kıyasıya mücadele eden Osmangazili İrem Çakır ve Burak Aksay birinci, Ebrar Bayram ile Samet Bacak ikinci, Ömer Kepek ise üçüncü oldu. Müsabaka sonunda madalya sevinci yaşayan Osmangazili atletler, Kasım ayında 'de gerçekleşecek Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Yarışları'na katılmaya hak kazandı.
    Osmangazi Belediye Başkanı , 'yı en iyi şekilde temsil eden sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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