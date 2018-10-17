    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Kastamonu Belediyespor EHF'de rövanşı almak istiyor

    Kastamonu Belediyespor EHFde rövanşı almak istiyor
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda pazar günü Rumen ekibi yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

    1. eleme turunda 'nin Brühl takımını saf dışı bırakarak 2. eleme turuna yükselen , bu etapta geçtiğimiz pazar günü karşı karşıya geldi.

    Romanya'daki ilk maçtan 35-26 mağlup ayrılan Kastamonu ekibi, 21 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda yapacağı ikinci maçın hazırlıklarına bu salonda başladı.

    Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'da beklenmedik bir farkla mağlubiyet aldıklarını söyledi.

    Rakibin gücünün farkında olduklarını vurgulayan Günal, şöyle devam etti:

    "Rakibin güçlü olduğunu, saha içi ve saha dışı şartları da kendileri açısından zorlayacaklarını biliyorduk. Bizim beklemediğimiz şey kendi takımımızın performansı oldu. Çok hata yaptık. Bu seviyelerde yapılmaması gereken sayıda hata yapık. Bu da takımın adım adım düşmesine neden oldu. 32 hata bu seviyelerde çok fazla. Yarı final oynamış, Avrupa üçüncülüğünü elde etmiş bir takımın 32 hata yapma lüksü yok. Ne yazık ki biz bu sayıyı aşağıya çekemedik. Umarım hafta sonuna kadar bu sayıyı aşağı çekeriz."

    Hafta sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Günal, "Rakip çok güçlü. İşimiz zor ama imkansız değil. Kendi hatalarımızı kendi ortalamamıza çektiğimizde burada turu elde edecek skoru yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.

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